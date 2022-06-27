У Кременчуці чутно вибухи (оновлюється)

У Кременчуці чутно вибухи. Зберігаємо спокій. Сидимо в укриттях.
НЕ ПУБЛІКУЄМО ФОТО ТА ВІДЕО НАСЛІДКІВ.
Інформація оновлюється, слідкуйте за повідомленнями, не інгоруйте сигнали повітряної тривоги.
Близько 15.50 у Кременчуці було чутно три вибухи.
Чекаємо офіційної інформації від військових адміністрацій. Зберігаємо спокій.
Оновлено 16.24:
На місці працюють рятувальники, медики та поліція
Оновлено 16.40:
У Кременчуці влучання в цивільний обʼєкт. На жаль, є постраждалі. Більше подробиць згодом, - голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер