У Кременчуці чутно вибухи (оновлюється)

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 11 637

Рашисти влучили в об'єкт інфраструктури, є постраждалі

У Кременчуці чутно вибухи. Зберігаємо спокій. Сидимо в укриттях.

НЕ ПУБЛІКУЄМО ФОТО ТА ВІДЕО НАСЛІДКІВ.

Інформація оновлюється, слідкуйте за повідомленнями, не інгоруйте сигнали повітряної тривоги.





Близько 15.50 у Кременчуці було чутно три вибухи.

Чекаємо офіційної інформації від військових адміністрацій. Зберігаємо спокій.





Оновлено 16.24:





На місці працюють рятувальники, медики та поліція

Оновлено 16.40:

У Кременчуці влучання в цивільний обʼєкт. На жаль, є постраждалі. Більше подробиць згодом, - голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін



