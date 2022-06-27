Громади можуть самостійно визначати початок навчального року в школах, - Лєднік

У Кременчуцькому районы початок навчального року запланований на 1 вересня, однак громади мають право вирішувати це самостійно. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник Кременчуцької військової адміністрації Олег Лєднік.
Він також зазначив, що до 1 серпня згідно з наказом по району перевірять усі школи на предмет їх готовності до навчання.
Раніше повідомлялось, що в області розглядали можливість початку навчального року з 1 серпня. У той же час міський голова Кременчука Віталій Малецький заявив, що навчання в школах розпочнуть з 1 вересня, однак в онлайн-форматі.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер