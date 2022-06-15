На Полтавщині розглядають можливість початку навчального року офлайн з 1 серпня

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 299

В Полтавській ОВА розглядають можливість початку навчального року в форматі офлайн з 1 серпня. Про це сьогодні під час брифінгу заявив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«Зараз ми проводимо роботу з переселенцями, які живуть у деяких школах. Розглядаємо можливість початку навчального року з 1 серпня, бажано - в офлайн-форматі. Але за умови, якщо в навчальному закладі облаштоване укриття», - сказав Лунін.

Він також зазначив, що у такому разі можна подовжити зимові канікули, і таким чином економити бюджетні кошти на опаленні.

У той же час, нагадаємо, у Кременчуці вже вирішено розпочати навчальний рік в форматі онлайн з 1 вересня. Я заявив міський голова Віталій Малецький, у Кременчуці в немає жодного бомбосховища, яке утримає ракету «Калібр».