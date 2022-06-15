Відпочивайте вдома: Полтавська ОВА не переглядатиме рішення про заборону виходу плавзасобів на річки

Полтавська ОВА виступає проти відпочинку на плавзасобах на річках та у наметах. Про це сьогодні йшла мова під час онлайн-брифінгу начальника Полтавської ОВА Дмитра Луніна зі ЗМІ області.
«Кременчуцький ТелеграфЪ», запитав, чи планують в області переглянути рішення про заборону виходу плавзасобів на річки за прикладом Обухівського району - адже у Кременчуці розвинений відпочинок на воді (байдарки, сап-борди тощо). Дмитро Лунін відповів категорично ні. Мовляв, у країні війна - не до відпочинку.
Крім того, Лунін висловився проти відпочинку на берегах у наметах.
- додав очільник ОВА.
Нагадаємо, днями начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік повідомив, що сплавлятися на байдарках по Хоролу чи Сулі не заборонено. Особливо там, де немає гідроспоруд. Так само, як і плавати на різних засобах у зоні відпочинку на Сухому Кагамлику. А також купатися у Дніпрі чи Пслі на спеціально обладнаних місцях у межах населених пунктів.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер