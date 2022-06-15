Відпочивайте вдома: Полтавська ОВА не переглядатиме рішення про заборону виходу плавзасобів на річки

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 170

Також в області проти відпочинку на берегах річок у наметах

Полтавська ОВА виступає проти відпочинку на плавзасобах на річках та у наметах. Про це сьогодні йшла мова під час онлайн-брифінгу начальника Полтавської ОВА Дмитра Луніна зі ЗМІ області.

«Кременчуцький ТелеграфЪ», запитав, чи планують в області переглянути рішення про заборону виходу плавзасобів на річки за прикладом Обухівського району - адже у Кременчуці розвинений відпочинок на воді (байдарки, сап-борди тощо). Дмитро Лунін відповів категорично ні. Мовляв, у країні війна - не до відпочинку.

«Я хочу ще раз наголосити: у країні йде війна. Щодо плавзасобів - це питання двічі виносилось на засідання ради оборони області. Це остаточне рішення до кінця війни, ми його переглядати не будемо. Всім плавзасобам заборонено виходити на воду. Немає рішень щодо окремих річок - Ворскла, Хорол або Псел. Заборонено всім, крім місць, де тренуються дитячо-юнацькі школи та спортивні клуби, які попередньо узгодили місця тренування з Полтавською ОВА», - сказав Дмитро Лунін.

Крім того, Лунін висловився проти відпочинку на берегах у наметах.

«Відпочивайте вдома, а якщо так багато енергії - долучайтесь до військових, ідіть на фронт і допомагайте»,

- додав очільник ОВА.

Нагадаємо, днями начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік повідомив, що сплавлятися на байдарках по Хоролу чи Сулі не заборонено. Особливо там, де немає гідроспоруд. Так само, як і плавати на різних засобах у зоні відпочинку на Сухому Кагамлику. А також купатися у Дніпрі чи Пслі на спеціально обладнаних місцях у межах населених пунктів.