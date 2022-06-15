Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Сергiй Кулясов
Бойцы ССО просят у вас финансовой помощи на новый дрон для борьбы с оккупантами
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Кременчук, Полтавщина

Відпочивайте вдома: Полтавська ОВА не переглядатиме рішення про заборону виходу плавзасобів на річки

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 170

 Також в області проти відпочинку на берегах річок у наметах

Полтавська ОВА виступає проти відпочинку на плавзасобах на річках та у наметах. Про це сьогодні йшла мова під час онлайн-брифінгу начальника Полтавської ОВА Дмитра Луніна зі ЗМІ області. 

«Кременчуцький ТелеграфЪ», запитав, чи планують в області переглянути рішення про заборону виходу плавзасобів на річки за прикладом Обухівського району - адже у Кременчуці розвинений відпочинок на воді (байдарки, сап-борди тощо). Дмитро Лунін відповів категорично ні. Мовляв, у країні війна - не до відпочинку. 

«Я хочу  ще раз наголосити: у країні йде війна. Щодо плавзасобів - це питання двічі виносилось на засідання ради оборони області. Це остаточне рішення до кінця війни, ми його переглядати не будемо. Всім плавзасобам заборонено виходити на воду. Немає рішень щодо окремих річок - Ворскла, Хорол або Псел. Заборонено всім, крім місць, де тренуються дитячо-юнацькі школи та спортивні клуби, які попередньо узгодили місця тренування з Полтавською ОВА», - сказав Дмитро Лунін.

Крім того, Лунін висловився проти відпочинку на берегах у наметах. 

«Відпочивайте вдома, а якщо так багато енергії - долучайтесь до військових, ідіть на фронт і допомагайте»,

- додав очільник ОВА.

Нагадаємо, днями начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік повідомив, що сплавлятися на байдарках по Хоролу чи Сулі не заборонено. Особливо там, де немає гідроспоруд. Так само, як і плавати на різних засобах у зоні відпочинку на Сухому Кагамлику. А також купатися у Дніпрі чи Пслі на спеціально обладнаних місцях у межах населених пунктів.  

0
Автор: Олеся Данилова
Теги: війна байдарки плавзасоби заборона Дмитро Лунін відпочинок
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 23 від 9 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх