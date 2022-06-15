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Перемога за тракторними військами: обрали ескіз марки «Доброго вечора»

Сьогодні, 16:42 Переглядів: 318

 «Укрпошта» планує випустити марку в середині липня накладом 5 мільйонів

Українці обрали ескіз для третьої марки від «Укрпошти». За результатами голосування українців, перемогу отримав ескіз «Доброго вечора, ми з України!».

«Укрпошта» планує випустити марку в середині липня накладом 5 мільйонів. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

- Дякуємо тим, майже 834 000 голосів наших громадян, що проголосували, і звісно тим 340 000+, які обрали наступний філателістичний хіт! Нагадую - за попередню марку проголосували 8000, тобто, за пару місяців шанувальників філателіі стало в 1000 разів більше. І це круто!

Щодо переможної теми - за час війни наші люди невпинно постачали ЗСУ трофейні рашистські танки. Чого тільки вартий фермер, який вкрав ворожий танк чи ті люди, які розбирали їх на запчастини, бо «в хазяйстві пригодиться»! У мережі навіть з'явилася присвячена їм гра «Farmers Stealing Tanks». Тай взагалі, ця історія стала показовою у світі і, впевнений, разом з іншими історіями, лягла в основу поняття «ukrainian bravery», - йдеться у повідомленні.

Ігор Смілянський додав, що 2 місце посіла марка «путін, якого зупиняє ЗСУ» - з майже 155 000 голосів. Також додадуть напис «Доброго вечора».

Який тираж?

- Мені здається, ми знайшли ідеальну цифру, коли вистачить всім бажаючим. Тож буде 5 мільйонів марок 2-х номіналів або 830 000 аркушів по 6 марок (що, доречі, співпадає з кількістю голосів у конкурсі. - додав Ігор Смілянський.
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Автор: Альона Душенко
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