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Мер Малецький сказав, що у «Спецсервісі» умови кращі, ніж у бомбосховищі мерії

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 773

 

Журналістам показали нові вольєри, які з’явилися у закладі за кошти благодійників

Сьогодні, 15 червня, журналістам показали нові вольєри, які з’явилися у КП «Спецсервіс-Кременчук» за кошти благодійників.

У деяких із них сидять собаки бійцівських порід, до людей вони лагідні, проте інших собак з ними поселити не можна – небезпечно. Загалом бокси розраховані на 5 тварин. У нових вольєрах є вікна з броньованого скла, аби собачки не могли його розбити.

У приміщенні встановили прилад, який виконує кварцювання закритим способом всередині самого приладу. Зазвичай під час кварцювання людям не можна знаходитися у приміщенні. Але з цього приладу закритого типу виходить кварцьоване повітря, яке знешкоджує бактерії. Це безпечно для людей і тварин.

Спонсорами, які надали кошти на нові вольєри, стали громадський діяч, волонтер Віталій Маховський та бізнесмен Сергій Сниткін.

- Я скажу, що у підвалі виконкому, там де у нас бомбосховище, умови набагато гірші, - жартома підсумував мер Малецький, оглядаючи нові вольєри.

Зараз у проживає 136 собак і 40 котів, і це менше, ніж зазвичай. Директор «Спецсервіс-Кременчук» Віктор Бардаков каже, що останнім часом люди краще забирають пухнастиків додому. Крім того, простежується сезонність: зазвичай влітку тварин у закладі меншає, більше їх з’являється восени.

Також він поінформував, що минулий рік був гарним по фінансуванню, і підприємство брало на стерилізацію як безпритульних котів, так і домашніх (адже часто їхнє потомство люди викидають на вулицю). Це дало свої результати, і популяція вуличних котів зменшилася на 20-30%.

Віктору Бардакову запам’яталося, як нещодавно військовий кременчужанин без ноги забрав собаку. У цього чоловіка протез у ключиці та немає ноги, але він знову планує йти воювати, тож, можливо, проситиме, аби його улюбленець ще пожив у «Спецсервісі».

Загалом таких випадків, аби люди взяли тваринку, а потім хотіли повернути назад, практично не буває.

- Один хлопець був, він повернувся з АТО і взяв у нас собачку, а тепер далі поїхав воювати. Він попросив, що тварина перебуде у нас, доки він повернеться, - розповідає директор підприємства.

Проте є й сумне: коли кременчужани почали виїжджати з міста через війну, дехто кидав своїх улюбленців просто на вулиці, не в змозі забрати із собою. Цих тваринок забирають з вулиць, і тепер вони живуть у «Спецсервісі».

Зараз на підприємстві є стратегічний запас корму та ліків на випадок, якщо раптом не буде фінансування: німці привезли у якості гумдопомоги 8 тонн їжі для тварин.

Зараз населення Кременчука збільшилося не лише за кількістю людей-переселенців, а й за кількістю тварин, які приїхали до міста.

- Наприклад, у гуртожитку на Маяковського (вулиця Єднання України – ред.) у кожній третій кімнаті є тварини – і коти, і доволі великі собаки. Але ми не можемо людям заборонити їх тримати, з розумінням до цього ставимося. Люди забирали ЗВІДТИ (регіонів з активними бойовими діями – ред.) тварин, якісь речі лишати, а тварин забирали, - коментує мер Віталій Малецький.

Тож якщо шукаєте собі чотирилапого друга, якому готові віддати свою любов, вам у «Спецсервіс-Кременчук» за адресою вул. Горького, 48/75, 067-203-21-97 – робочий номер телефону.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Катерина Турубара Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: Спецсервіс-Кременчук собаки коти допомога
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