У центрі Кременчука під потягом загинув чоловік

15 червня у Кременчуці під колесами потягу загинув чоловік. Як повідомляє поліція Полтавщини, близько 14:20 надійшло повідомлення від чергової по залізничній станції «Кременчук» про травмування потягом невідомого чоловіка.
Трагедія сталась у центрі міста, по вулиці Першотравневій, в районі залізничного вокзалу.
Каретою швидкої допомоги потерпілого - 35-річного місцевого мешканця - одразу госпіталізували до лікарні. Однак травми виявились несумісними з життям, і він помер у лікарні.
На місці події наразі працює слідчо-оперативна група відділення поліції.
За фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 (Порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинило загибель людей) ККУ.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер