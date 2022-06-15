У центрі Кременчука під потягом загинув чоловік

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15 червня у Кременчуці під колесами потягу загинув чоловік. Як повідомляє поліція Полтавщини, близько 14:20 надійшло повідомлення від чергової по залізничній станції «Кременчук» про травмування потягом невідомого чоловіка.

Трагедія сталась у центрі міста, по вулиці Першотравневій, в районі залізничного вокзалу.

Каретою швидкої допомоги потерпілого - 35-річного місцевого мешканця - одразу госпіталізували до лікарні. Однак травми виявились несумісними з життям, і він помер у лікарні.

На місці події наразі працює слідчо-оперативна група відділення поліції.

За фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 (Порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинило загибель людей) ККУ.



