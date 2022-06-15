В Україні від мобілізації звільнили ще одну категорію чоловіків

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 505

Стало відомо на кого конкретно він розповсюджується

Учні та викладачі професійно-технічних училищ України отримали відстрочку від мобілізації. Про це вказано у законі №7272, за який парламентарі проголосували ще у квітні, повідомляє УНІАН. Цим документом прирівняли права учнів і викладачів ПТУ до прав студентів і викладачів вишів. Тобто вони отримують відтермінування від призову на військову службу.

На кого конкретно він розповсюджується: