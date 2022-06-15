В Україні від мобілізації звільнили ще одну категорію чоловіків
Сьогодні, 15:04
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Стало відомо на кого конкретно він розповсюджується
Учні та викладачі професійно-технічних училищ України отримали відстрочку від мобілізації. Про це вказано у законі №7272, за який парламентарі проголосували ще у квітні, повідомляє УНІАН. Цим документом прирівняли права учнів і викладачів ПТУ до прав студентів і викладачів вишів. Тобто вони отримують відтермінування від призову на військову службу.
На кого конкретно він розповсюджується:
- учні, які здобувають освіту на денній або дуальній формі навчання
- викладачі, для яких викладацька діяльність у ПТУ є основним місцем роботи, і працюють вони там не менше, ніж на 0,75 ставки
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