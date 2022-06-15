Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Сергiй Кулясов
Бойцы ССО просят у вас финансовой помощи на новый дрон для борьбы с оккупантами
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Топ новина, Кременчук, Освіта

У Кременчуці з 1 вересня школярі продовжать навчатися дистанційно

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 1 053

 

Хоча МОН дозволило учням і студентам вчитися в офлайн-режимі

У Кременчуці з 1 вересня школярі продовжать навчатися в онлайн-режимі. Про це заявив мер нашого міста Віталій Малецький. Причина –  відсутність сховищ у навчальних закладах.

- Необхідно провести роботу по підготовці об'єктів укриття, а потім ДСНС мають їх сертифікувати. У жодній школі немає укриття як повноцінного бомбосховища. Зважаючи на потужність боєприпасів, які використовують по території Кременчука (це не артилерійські снаряди чи мінометні міни, які може витримати перекриття звичайної школи), то у нас немає жодного бомбосховища у місті, яке утримає «Калібр», який лягає вертикально.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки закликало готуватися до того, що навчальний рік розпочнеться офлайн і учні та студенти сядуть за парти. Особливо це стосується тих регіонів, де немає активних бойових дій. Проте міська влада Кременчука вирішила інакше. Втім, Віталій Малецький зауважив, що до осені все може змінитися, але ми не дуже на це сподіваємось.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: школи школярі укриття бомбосховища
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 23 від 9 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх