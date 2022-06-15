У Кременчуці з 1 вересня школярі продовжать навчатися дистанційно

У Кременчуці з 1 вересня школярі продовжать навчатися в онлайн-режимі. Про це заявив мер нашого міста Віталій Малецький. Причина – відсутність сховищ у навчальних закладах.
Нагадаємо, Міністерство освіти і науки закликало готуватися до того, що навчальний рік розпочнеться офлайн і учні та студенти сядуть за парти. Особливо це стосується тих регіонів, де немає активних бойових дій. Проте міська влада Кременчука вирішила інакше. Втім, Віталій Малецький зауважив, що до осені все може змінитися, але ми не дуже на це сподіваємось.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер