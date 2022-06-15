У Кременчуці з 1 вересня школярі продовжать навчатися дистанційно

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 1 053

У Кременчуці з 1 вересня школярі продовжать навчатися в онлайн-режимі. Про це заявив мер нашого міста Віталій Малецький. Причина – відсутність сховищ у навчальних закладах.

- Необхідно провести роботу по підготовці об'єктів укриття, а потім ДСНС мають їх сертифікувати. У жодній школі немає укриття як повноцінного бомбосховища. Зважаючи на потужність боєприпасів, які використовують по території Кременчука (це не артилерійські снаряди чи мінометні міни, які може витримати перекриття звичайної школи), то у нас немає жодного бомбосховища у місті, яке утримає «Калібр», який лягає вертикально.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки закликало готуватися до того, що навчальний рік розпочнеться офлайн і учні та студенти сядуть за парти. Особливо це стосується тих регіонів, де немає активних бойових дій. Проте міська влада Кременчука вирішила інакше. Втім, Віталій Малецький зауважив, що до осені все може змінитися, але ми не дуже на це сподіваємось.