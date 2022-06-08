1 вересня учні та студенти в Україні вийдуть на навчання у режимі офлайн

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В українську навчальну програму внесуть зміни, які стосуються предметів «світова література» та «історія»

З 1 вересня учні та студенти повернуться до навчання в очній формі. Про це розповів в ефірі національного телемарафону заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко. Для цього у навчальних закладах мають бути обладнані укриття на випадок повітряної тривоги.

- Хочу повідомити усім батькам, усім школярам, студентам, що 1 вересня навчальний процес в Україні буде відновлено в режимі офлайн. І всі діти, студенти, учні мають піти до шкіл, університетів, коледжів, закладів професійно-технічної освіти. Тобто я закликаю наших дітей готуватися до офлайн-процесу в українській освіті, – заявив Андрій Вітренко.

Як проходитиме навчання у закладах, що перебувають у зоні бойових дій чи біля лінії фронту, залежить від ситуації з безпекою у країні.

В українську навчальну програму внесуть зміни, які стосуються предметів «світова література» та «історія». Наприклад, українські учні не читатимуть роман російського письменника Льва Толстого «Війна та мир». Твори, які возвеличують російські війська, приберуть з програми. Учителі отримають оновлений план роботи.

Міністерство освіти і науки планує посилити національно-патріотичне виховання молоді. Зокрема у програмі предмета «Захист Вітчизни» додадуть теми про правила поведінки з мінами та вибухонебезпечними предметами.