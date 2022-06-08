Уперше за два роки на Полтавщині зросла захворюваність на туберкульоз

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Уперше за два роки на Полтавщині зросла захворюваність на туберкульоз. Про це йшлося на засіданні Полтавської обласної ради з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу, ВІЛ та наркозалежності, повідомляє КП «Полтавський обласний центр громадського здоров’я Полтавської обласної ради».

У І кварталі цього року, вперше за два останні роки, захворюваність на туберкульоз зросла на 16%. За 5 місяців цього року стрибок ще вищий – на 36%. Також за 5 місяців підвищилася смертність від цього захворювання.

Серед причин цього явища – зростання кількості обстежень та велика кількість людей, які прибули в нашу область з інших регіонів (Харківщини, Сумщини, Донбасу). У них виявили задавнені форми та випадки мультирезистентного туберкульозу. Зросла кількість обстежень як місцевого населення, так і тимчасово переміщеного.

Наразі на амбулаторному лікуванні туберкульозу в області перебуває 336 людей, на соціальному супроводі – 428 (це й деякі пацієнти стаціонару в тім числі). Без супроводу залишаються лише 3-5% людей із туберкульозом.

Зараз тривають перемовини з ЮНІСЕФ про виїзди фахівців вторинної ланки надання медичної допомоги по території області, про доставку АРТ та протитуберкульозних препаратів у найвіддаленіші куточки Полтавщини.