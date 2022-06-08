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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині поліція розшукує Розу Прокопенко

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 453

 

6 липня 2021 року жінка пішла з дому та не повернулася

Лубенський районний відділ поліції розшукує Розу Петрівну Прокопенко 1940 року народження, мешканку села Мусіївка Хорольської громади. Відомо, що 6 липня 2021 року близько 19.00 81-річна жінка пішла з дому та не повернулася.

Прикмети: зріст близько 170 см, волосся сиве, коротке, обличчя овальне, брови світлі дугоподібні, ніс прямий, губи тонкі.

Була одягнена: в зелену хустку, червону в’язану кофту, чорні гамаші, блідо-червоний халат з рожевими квітками, чорні резинові калоші.

Якщо ви володієте інформацією про цю людину, що допоможе пришвидшити її пошуки, повідомте її до Лубенського районного відділу поліції за номерами: 050-440-82-76, 066-732-22-39 або до чергової служби 102.

*Фото зроблені у 1995 та 1997 роках

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Автор: Катерина Турубара
Теги: розшук розыск
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