На Кременчуччині 16-річний підліток пішов з дому і зник

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7 червня близько 11.00 до відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції за допомогою звернувся 54-річний мешканець одного із сіл Кременчуччини. Чоловік повідомив, що його 16-річний син 5 червня пішов з дому та не повернувся. Місце його перебування невідоме. І на даний час телефон хлопця вимкнений.

На пошуки хлопця відправили особовий склад Кременчуцького районного управління поліції. За кілька годин оперативникам вдалося знайти зниклого. Він перебував поблизу одного із магазинів у центральній частині Кременчука.

Із хлопцем все добре. Наразі поліцейські з’ясовують обставини інциденту.