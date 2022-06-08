Рашистів, які відмовились від участі у бойових діях, повертають з Луганської області до рф

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Генеральний штаб ЗСУ опублікував оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6.00 8 червня. Розпочалася 105 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках, за планом проведення перевірки, до 11 червня у збройних силах республіки білорусь відпрацьовуються питання створення ударних угруповань на одному з напрямків та перевірка готовності транспортної інфраструктури до перевезення підрозділів.

На Сіверському напрямку противник продовжує демонстраційні заходи з метою сковування дій підрозділів Сил оборони.

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. З метою недопущення просування наших військ продовжує мінування місцевості.

На Слов’янському напрямку противник веде штурмові дії з метою покращення тактичного положення. Щоб не допустити контрнаступу наших військ, проводить інженерне обладнання вогневих позицій в районі Ізюма.

На Лиманському напрямку противник здійснив спробу розвідки боєм у напрямку Райгородка, успіху не мав, відійшов.

На Сєвєродонецькому напрямку наші воїни успішно стримують штурм в Сєверодонецьку, бойові дії тривають. У районі Тошківки наступ противника успіху не мав. Ворог також намагався просунутися на напрямку Устинівки, але українські захисники відкинули окупантів.

На Бахмутському напрямку противник збільшив інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації. Вів обстріли позицій наших підрозділів із мінометів, ствольної артилерії та реактивних ситем залпового вогню в районах населених пунктів Покровське, Берестове, Золоте-4, Врубівка, Травневе, Яковлівка і Доломітне. Завдав авіаударів вертольотами Ка-52 в районах населених пунктів Покровське, Відродження і Яковлівка. У районі Нагірного в результаті вогневого ураження, завданого українськими воїнами, ворог відійшов на раніше займані позиції.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій наших військ та недопущення перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки противник здійснював інтенсивний вогневий вплив по позиціях наших підрозділів в районах населених пунктів Піски, Нью-Йорк, Любомирівка, Авдіївка, Новобахмутівка, Новоселівка, Вугледар, Оріхів, Комишуваха, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Опитне. Завдав авіаційного удару по Нью-Йорку та ракетного - по Кураховому.

На Південнобузькому напрямку противник веде позиційну оборону. Були артилерійські обстріли по районах населених пунктів Миколаїв, Долина, Таврійське, Кульбакіно, Біла Криниця, Трудолюбівка, Благодатне, Луч та Тополине.

На Бессарабському напрямку без суттєвих змін.

За минулу добу захисники та захисниці України на Донецькому та Луганському напрямках відбили одинадцять атак ворога, знищили три танки, п’ять артилерійських систем, дві бойові броньовані машини, тринадцять одиниць автомобільної техніки та три склади з боєприпасами противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили два безпілотники типу «Орлан-10».

Особовий склад противника деморалізований. За наявною інформацією, у підрозділах зі складу 106-ї та 76-ї повітряно-десантних дивізій військовослужбовців, які відмовились від подальшої участі у бойових діях, повертають з Луганської області на територію рф.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!