Студент КрНУ Ярослав Ткач виборов золоту медаль на Кубку Європи зі скелелазіння

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 102

Студент Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського Ярослав Ткач переміг у першому етапі Кубку Європи зі скелелазіння у дисципліні «швидкість». Змагання проходили в Арко (Італія). Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького національного університету.

За перемогу боролися 36 спортсменів із 18 країн Європи. Ярослав здобув перше місце у змаганні на швидкість на трасі «Рекорд» заввишки 15 метрів, з від’ємним нахилом у п’ять градусів. Його результат у кваліфікації – 5,75 секунди, у фіналі – 5,83 секунди.

Ярослав Ткач – майстер спорту, володар Кубка Європи-2021, володар молодіжного Кубка Європи-2019, чемпіон світу серед школярів-2019.

Після перемоги в Арко на нього чекає Інсбрук (Австрія) – там відбудеться другий етап Кубку Європи. Далі Ярослав візьме участь у Чемпіонаті світу серед студентів, а у липні представлятиме Україну на ХІ Всесвітніх іграх у США (Бірмінгем, штат Алабама).