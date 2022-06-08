Під Кременчуком затримали автомобіль із 10 кг раків

6 червня інспектори Полтавського рибоохоронного патруля та поліцейські Кременчуцького району затримали автомобіль Mazda, у якому без належного оформлення перевозилися 10 кг раків.
Як повідомляє Полтавський рибоохоронний патруль, порушника затримали на трасі «Бориспіль - Дніпро» поблизу Мозоліївки
Раків вилучили. На жінку склали адмінпротокол, матеріали справи мають намір передати до суду.
Довідка:
Заборона на будь-який вилов раків у рибогосподарських водних об’єктах Полтавської області триватиме до 30 червня 2022 року включно.
За кожен добутий екземпляр рака порушник платитиме збитки у розмірі 3 тис. 332 гривні та штраф – до 680 грн.
Після закінчення заборони одній особі за добу можна впіймати 30 раків на водоймах загального користування та 50 екз. – на водоймах, де запроваджено платне рибальство.
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер