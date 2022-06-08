Під Кременчуком затримали автомобіль із 10 кг раків

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Водійка пояснила, що купила їх у невідомого для власних потреб

6 червня інспектори Полтавського рибоохоронного патруля та поліцейські Кременчуцького району затримали автомобіль Mazda, у якому без належного оформлення перевозилися 10 кг раків.

Як повідомляє Полтавський рибоохоронний патруль, порушника затримали на трасі «Бориспіль - Дніпро» поблизу Мозоліївки

«На прохання рибпатрульних Полтавщини пред’явити відповідні документи, які засвідчують законність походження водних біоресурсів, водійка не змогла надати жодного документу та пояснила, що придбала раків у невідомої особи для власних потреб», - йдеться в повідомленні.

Раків вилучили. На жінку склали адмінпротокол, матеріали справи мають намір передати до суду.

Довідка:

Заборона на будь-який вилов раків у рибогосподарських водних об’єктах Полтавської області триватиме до 30 червня 2022 року включно.

За кожен добутий екземпляр рака порушник платитиме збитки у розмірі 3 тис. 332 гривні та штраф – до 680 грн.

Після закінчення заборони одній особі за добу можна впіймати 30 раків на водоймах загального користування та 50 екз. – на водоймах, де запроваджено платне рибальство.