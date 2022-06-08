Білорусь заявляє про початок навчань «з переводу з мирного на воєнний час»

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Міністерство оборони Білорусі заявило про початок навчань «з переходу з мирного на воєнний час».

У країні починають заняття з бойової готовності - «після чергового призову на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки».

«Загальна спрямованість занять полягає у проведенні комплексу тренувань з усіма категоріями військовослжбовців, підрозділами, військовими частинами, з’єднаннями, органами воєнного управління з організованого виконання заходів з переходу з мирного на воєнний час», - йдеться у повідомленні.

Раніше влада Білорусі заявляла про продовження військових навчань на кордоні з Україною та західними країнами. Олександр Лукашенко у свою чергу говорив про створення оперативного командування для військ на кордоні з Україною та про закупівлю зброї у росії.