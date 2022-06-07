У трьох кременчужан сьогодні діагностували COVID-19, сред них - дитина

Сьогодні, 7 червня, у Кременчуці зареєстрували три випадки коронавірусної хвороби. Як повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради, захворіли дві жінки віком 36 і 74 роки та одна дитина віком 2 роки.
Два пацієнти перебувають на лікуванні під наглядом сімейних лікарів, один - лікується в інфекційному шпиталі.
Наразі у лікарнях із COVID-19 лікується вісім пацієнтів.
Від початку пандемії у Кременчуці зареєстровано 24 тис. 112 випадків. Одужало 23 тис. 369 пацієнтів. 721 - помер.
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер