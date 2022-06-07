Польща поставить Україні зброї на 630 млн доларів

Вчора, 21:46 Переглядів: 234

Це найбільший контракт польського оборонно-промислового комплексу за останні тридцять років

Польща та Україна підписали контракт на постачання зброї, повідомляє сайт парламенту Польщі з посиланням на заяву прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.

Частину коштів на купівлю зброї в Польщі Україна отримала від Євросоюзу, частина буде направлена з українського бюджету. Польща витратить гроші від продажу зброї на збагачення свого виробничого потенціалу.

Під час пресконференції на меткомбінаті Cтальова Воля (Huta Stalowa Wola) міністр державних активів Польщі Яцек Сасін назвав вартість цього контракту – 2,7 млрд злотих (приблизно 630 млн доларів). Чиновник зазначив, що він є рекордним для Польщі.

«Такого контракту в польському ОПК за останні 30 років не було», – сказав він.

Міністр національної оборони країни Маріуш Блащак заявив, що у війні росії проти України ключову роль відіграє артилерія. Тому Польща робитиме ставку на розвиток артилерії – як ствольної, так і ракетної.