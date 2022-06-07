Окупанти знизили інтенсивність застосування ворожої авіації, - Генштаб

Вчора, 21:22 Переглядів: 324

«Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України і не полишає спроб встановити контроль над містом Сєвєродонецьк», - йдеться в повідомленні.

Інтенсивність застосування ворожої авіації, завдяки вдалим діям нашої протиповітряної оборони, знижена. Зусилля зосереджуються на підтримці дій наземного угруповання і завданні ракетних ударів по об’єктах інфраструктури в глибині території України.

На Харківському напрямку противник веде бої з метою утримання зайнятих рубежів, продовжує обстріли українських військ, мінує місцевість.

На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на підготовці військ до наступу на місто Слов’янськ. Обстріляв райони населених пунктів Велика Комишуваха, Долина, Курулька, Грушуваха, Червона Поляна та Шнурки.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював підрозділи українських військ та цивільну інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське та Метьолкіно.

На Бахмутському напрямку українські воїни успішно стримують штурмові дії в районі населеного пункту Комишуваха. Також безуспішними виявилися ворожі спроби штурму в напрямку Світлодарська та Вуглегірської ТЕС. Біля Нагірного українські захисники завдали вогневого ураження підрозділам окупантів. Після невдалої спроби штурму ворог відійшов на позиції, що займав раніше.

На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджував на веденні розвідки, утриманні займаних рубежів та відновленні втрачених позицій. Крім того, ворожі підрозділи вогнем артилерії намагаються не допустити створення сприятливих умов для ведення контрнаступу нашими військами у Херсонській та Миколаївській областях.

На Бессарабському напрямку - без суттєвих змін. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, Запорізькому та Сіверському напрямках окупанти активних бойових дій не вели.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника задіяне для блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.



