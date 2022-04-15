МОН перегляне програму зі світової літератури і виключить з неї російських авторів

Сьогодні, 15:10 Переглядів: 38

Міністерство освіти і науки України перегляне програму зі світової літератури і виключить з неї російських авторів. Як повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону, для цього створили спеціальну робочу групу.

За його словами, через війну з рф російський наратив, наратив приналежності до чогось російського викликає в українців внутрішнє обурення та агресію.

Тож робоча група глибоко перегляне твори, які раніше були рекомендовані в межах курсу, дуже критично поставиться до змісту предмету навіть по вибіркових творах і має чітко оцінити необхідність присутності творів російських авторів у курсі.

Нагадаємо, у Кременчуці міська влада почала процес дерусифікації і для початку хоче перейменувати вулицю Маяковського.