В ОРДЛО ніхто не хоче воювати в армії окупантів - план примусової мобілізації зірвано

Сьогодні, 15:36 Переглядів: 356

План з мобілізації 26 000 «резервістів» з території ОРДЛО до сухопутних військ рф фактично зірвано. Чоловіки призивного віку, а окупанти його «розширили» – з 18 до 65 років, всіляко уникають призову, не бажаючи ставати «гарматним м’ясом» в їхній армії. Згідно попередніх планів за рахунок мобілізованих мали укомплектувати 17 стрілецьких полків у складі загальновійськових армій Південного та Західного ВО рф. Це завдання не виконане. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

З особовим складом, який все ж вдалося мобілізувати, не проводяться будь-які вишколи чи інструктажі. Іх забезпечують непридатною для використання амуніцією та зброєю.

Представники армії рф, що проводять рекрутинг, обіцяють задіювати «новобранців» до завдань забезпечення контролю над окупованими територіями, охорони доріг та військових об’єктів, покращення оборонних позицій. Втім, як показує практика, мобілізовані з ОРДЛО складають найперший резерв для поповнення втрат підрозділів, які беруть безпосередню участь у бойових діях проти України. Також саме їх, як найменш цінний «ресурс» використовують для проведення «розвідки боєм» для виявлення позицій українських захисників. Тобто, саме у якості «гарматного м’яса».