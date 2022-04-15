На Полтавщині поліцейські затримали 13 підозрілих осіб для перевірки щодо співпраці з ворогом

На офіційному сайті обласного управління Національної поліції повідомляють, що минулої доби на Полтавщині правоохоронці перевірили понад 1100 транспортних засобів та більше 2400 підозрілих осіб.
А ще на сайті Нацполіції нагадують, що згідно з рішенням Ради оборони Полтавської області:
Варто нагадати, що комендантська година на Полтавщині триває з 21:00 до 5:00. У цей час категорично заборонено перебувати на вулиці та в громадських місцях. Ці обмеження не діють під час тривоги, коли громадянам потрібно укритися в захисних спорудах.
Завжди беріть із собою документи, що посвідчують особу, та будьте готові їх пред’явити для перевірки поліцейським.
Закликаємо громадян з розумінням ставитися до вимушених обмежень воєнного часу та суворо дотримуватися встановлених правил. Зокрема, чітко виконувати вказівки військових та поліцейських на блок-постах та контрольно-пропускних пунктах.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер