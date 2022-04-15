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Надзвичайні новини, Полтавщина, Путін проти українського народу

На Полтавщині поліцейські затримали 13 підозрілих осіб для перевірки щодо співпраці з ворогом

Сьогодні, 14:44 Переглядів: 220

 

А всього за минулу добу правоохоронці області перевірили 1186 автівок та 2470 підозрілих

На офіційному сайті обласного управління Національної поліції повідомляють, що минулої доби на Полтавщині правоохоронці перевірили понад 1100 транспортних засобів та більше 2400 підозрілих осіб.

- Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили 1 186 транспортних засобів та 2 470 підозрілих осіб. 13 з них доставили до підрозділів поліції для перевірки на причетність до співпраці з ворогом, - повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

А ще на сайті Нацполіції нагадують, що згідно з рішенням Ради оборони Полтавської області:

  • конфісковані за керування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння транспортні засоби можуть бути передані для потреб Збройних Сил України, правоохоронних органів та підрозділів територіальної оборони для виконання завдань із захисту батьківщини від ворога.
  • громадяни, які без обґрунтованих поважних причин порушують заборону на перебування людей у визначений час на вулицях та в інших громадських місцях доставляються до територіального підрозділу поліції для вирішення питання щодо можливості їх залучення до виконання громадських робіт строком до 24 годин.

Варто нагадати, що комендантська година на Полтавщині триває з 21:00 до 5:00. У цей час категорично заборонено перебувати на вулиці та в громадських місцях. Ці обмеження не діють під час тривоги, коли громадянам потрібно укритися в захисних спорудах.

Завжди беріть із собою документи, що посвідчують особу, та будьте готові їх пред’явити для перевірки поліцейським.

Закликаємо громадян з розумінням ставитися до вимушених обмежень воєнного часу та суворо дотримуватися встановлених правил. Зокрема, чітко виконувати вказівки військових та поліцейських на блок-постах та контрольно-пропускних пунктах.

 

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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна Полтавщина національна поліція комендантська година
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