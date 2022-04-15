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Кременчук, Полтавщина, Путін проти українського народу

На Полтавщині працівники органів соцзахисту працюють цілодобово, щоб зареєструвати усіх переселенців

Сьогодні, 14:15 Переглядів: 166

 

Про це повідомляє у своєму Телеграм-каналі начальник обласної військової адміністрації 

В умовах воєнного стану та масового переміщення людей, що біжать від окупантів, сотні працівників органів соцзахисту по всій Полтавській області працюють цілодобово. Вдень вони приймають та консультують переселенців, а уночі вносять всю їхню інформацію в бази даних, щоб люди отримали офіційний статус внутрішньо переміщеної особи та соціальні виплати від державні на дітей і дорослих – відповідно по 3 та 2 тисячі грн.

Про їх роботу у своєму телеграм-каналі розповів очільник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. 

На Полтавщині вже 113 тисяч переселенців подали документи на реєстрацію, із них 89 тисяч отримали статус ВПО.

- Розкажу вам про ще один невидимий, але дуже важливий фронт робіт. Зараз сотні працівників органів соцзахисту по всій області працюють цілодобово. У прямому сенсі цього слова. Вдень приймають, консультують переселенців. Уночі вносять всю їхню інформацію в бази даних, щоб люди отримали офіційний статус внутрішньо переміщеної особи й державні соціальні виплати на дітей і дорослих – по 3 та 2 тис. грн.

Уже 113 тисяч переселенців на Полтавщині подали документи на реєстрацію, із них 89 тисяч уже отримали статус ВПО. Робота постійно триває в цьому напрямі. Все буде Україна!, - йдеться у повідомленні очільника ОВА.


 

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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна ВПО Полтавщина соцзахист переселенці
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