Скільки цивільних загинуло в Україні від початку повномасштабної війни з росією

Сьогодні, 13:49 Переглядів: 54

В країну вже повернулися 870 тисяч біженців, які раніше залишили її

З 24 лютого, від початку повномасштабної війни росії з Україною, по 12 квітня включно у нашій країні загинула 4521 людина серед цивільного населення. Про це інформує Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Зокрема, померло 1932 людини (485 чоловіків, 313 жінок, 31 дівчинка і 54 хлопчики, а також 72 дитини і 977 дорослих, стать яких поки невідома). Крім того, поранено 2589 людей (297 чоловіків, 222 жінки, 52 дівчинки і 52 хлопчики, а також 146 дітей і 1820 дорослих, стать яких поки невідома).

Також в ООН повідомили, що в Україну вже повернулися 870 тисяч біженців, які залишили країну після повномасштабного вторгнення росії. Щодня у середньому повертається по 30 тисяч людей.

Масове повернення погіршує проблеми гуманітарного характеру всередині нашої держави.