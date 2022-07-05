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На Донеччині штурм противника в районі Долини наші воїни успішно відбили

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 217

 

Інформація з фронту

Оперативна інформація станом на 06.00 5 липня щодо російського вторгнення. Розпочалася 132 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору республіки білорусь.

На Сіверському напрямку ознак створення наступального угруповання не виявлено. Ворог здійснив мінометні обстріли в районах населених пунктів Мхи, Залізний Міст Чернігівської області та Шалигине Сумської області. Завдав авіаудару із вертольота Мі-24 по будівлі школи в районі населеного пункту Есмань, що на Сумщині.

На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні просування наших військ. Противник обстріляв із артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків райони населених пунктів Кутузівка, Нове, Руські Тишки, Мала Данилівка та Дементіївка. Завдав авіаційного удару по місту Харкову.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли неподалік Краснопілля, Первомайського, Нової Миколаївки, Богородичного, Адамівки, Долини, Мазанки, Дібрівного, Чепіля та Мосьпанового. Штурм противника в напрямку населеного пункту Долина українські воїни успішно відбили. Окупантів відкинуто.

На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджені на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів. Ворог вживає заходів з відновлення транспортної інфраструктури в тилових районах.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали із ствольної артилерії райони Білогорівки і Верхньокам’янського. Завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Слов’янська та Званівки.

На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії в напрямку населеного пункту Новолуганське, бойові дії тривають.

Обстрілював із ствольної артилерії райони населених пунктів Кодема, Новолуганське, Покровське, Берестове, Спірне, Івано-Дар’ївка. Завдав ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Спірного, Покровського та Шумів.

За підтримки вогню артилерії та авіації агресор відновив штурмові дії в напрямку населеного пункту Спірне, має частковий успіх, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, та Запорізькому напрямках фіксуються обстріли позицій Сил оборони із артилерії різних калібрів вздовж лінії зіткнення. Російські окупанти вдарили авіацією по населеному пункту Авдіївка.

На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лупареве, Мирне, Шевченкове, Червона Долина, Кобзарці, Партизанське, Березнегувате, Тополине, Іванівка, Потьомкине, Князівка, Добрянка, Трудолюбівка та Осокорівка. Парою вертольотів Ка-52 завдав авіаударів поблизу Зарічного та Ольгиного.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують удари по складах ворога і скупченнях загарбників, зокрема на Херсонщині.

Російські окупанти деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легкі поранення. Вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров’я. Тільки, щоб живими повернутись до російської федерації.

Віримо у Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: фото ілюстративне
Теги: війна
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