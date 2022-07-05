Дніпропетровську область зранку атакували ракетами: 6 збила ППО

Сусідню Дніпропетровську область зранку атакували ракетами. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко:
«Ранкова ракетна атака на область. «Сусід» «дружньо» скерував на нас 7 ракет!
6 з них наші військові збили – над Дніпром та Синельниківським районом.
У Дніпрі уламки збитої ракети спричинили загоряння. Рятувальники вогонь приборкали. Ніхто не постраждав.
У місті Покров «приліт» у приватний сектор. Зруйновані кілька будинків, ще у кількох повибивало шибки. Від вибуху сталася пожежа. На місці працюють представники ДСНС та поліції. Попередньо, без постраждалих».
Також зранку російські окупаційні війська обстріляли Миколаїв. На місцях вже працюють рятувальники і медики. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Під ранок російські війська вдарили двома ракетами по Шостці Сумської області. Про це повідомив міський голова Микола Нога на своїй сторінці в Фейсбуці.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер