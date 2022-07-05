Дніпропетровську область зранку атакували ракетами: 6 збила ППО

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Сусідню Дніпропетровську область зранку атакували ракетами. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко:

«Ранкова ракетна атака на область. «Сусід» «дружньо» скерував на нас 7 ракет!

6 з них наші військові збили – над Дніпром та Синельниківським районом.

У Дніпрі уламки збитої ракети спричинили загоряння. Рятувальники вогонь приборкали. Ніхто не постраждав.

У місті Покров «приліт» у приватний сектор. Зруйновані кілька будинків, ще у кількох повибивало шибки. Від вибуху сталася пожежа. На місці працюють представники ДСНС та поліції. Попередньо, без постраждалих».

Також зранку російські окупаційні війська обстріляли Миколаїв. На місцях вже працюють рятувальники і медики. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

- Зранку по Миколаєву окупанти нанесли ракетні удари. На місцях вже працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники. Більше інформації повідомлю вам пізніше, – йдеться в повідомленні.

Під ранок російські війська вдарили двома ракетами по Шостці Сумської області. Про це повідомив міський голова Микола Нога на своїй сторінці в Фейсбуці.

- Близько 4 годин ранку нашу громаду рашисти обстріляли двома ракетами! Пожежа локалізована! Працює комісія по уточненню збитків - написав він.



