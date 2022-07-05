Вони бомбили Кременчук: журналісти-розслідувачі опублікували імена рашистів, які обстріляли місто

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 193

Журналісти-розслідувачі BIHUS info знайшли полк із терористами рф, що вдарили по Кременчуку. 27 червня росіяни цілеспрямовано влучили в ТЦ “Амстор”, під завалами якого потім виявили тіла 21 загиблого. ТУ-22М3, якими завдавалися удари, вилітали з селища Шайковка Калузької області росії, де базується 52-й важкий бомбардувальний полк. Завдяки даним розслідувачів із ІнформНапалму та колег із сайту “Наші гроші.Львів” дослідили наявну інформацію про тих пілотів, які вилітають на завдання з цієї авіабази. Хто вони - терористи, що вбивають цивільних - у випуску Максима Опанасенка.