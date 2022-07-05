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На відновлення України піде 10 років та $750 млрд

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 107

 

Уряд представив план відновлення нашої країни

Уряд представив план відновлення України. Детально його можна переглянути ТУТ.

Виконати заплановане необхідно упродовж 10 років і на це потрібно $750 млрд.

Ось основні проєкти, на які спрямують гроші:

  • перезапуск САП, НАБУ і корпоратизувати державні підприємства – $0,1 млрд;
  • цифровізація держави – $0,1 млрд;
  • безпека і оборона – $50 млрд;
  • чисте та захищене середовище – $20 млрд;
  • енергетична незалежність та зелений курс – $130 млрд;
  • поліпшення бізнес-середовища – $5 млрд;
  • конкурентний доступ до капіталів – $75 млрд;
  • макрофінансова стабільність – $60-80 млрд;
  • відновлення житла та інфраструктури регіонів – $150-250 млрд;
  • розвиток системи освіти – $5 млрд;
  • модернізація системи охорони здоровʼя – $5 млрд;
  • розвивати системи культури та спорту – $20 млрд.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: відновлення план фінансування
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