На відновлення України піде 10 років та $750 млрд
Сьогодні, 08:03
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Уряд представив план відновлення нашої країни
Уряд представив план відновлення України. Детально його можна переглянути ТУТ.
Виконати заплановане необхідно упродовж 10 років і на це потрібно $750 млрд.
Ось основні проєкти, на які спрямують гроші:
- перезапуск САП, НАБУ і корпоратизувати державні підприємства – $0,1 млрд;
- цифровізація держави – $0,1 млрд;
- безпека і оборона – $50 млрд;
- чисте та захищене середовище – $20 млрд;
- енергетична незалежність та зелений курс – $130 млрд;
- поліпшення бізнес-середовища – $5 млрд;
- конкурентний доступ до капіталів – $75 млрд;
- макрофінансова стабільність – $60-80 млрд;
- відновлення житла та інфраструктури регіонів – $150-250 млрд;
- розвиток системи освіти – $5 млрд;
- модернізація системи охорони здоровʼя – $5 млрд;
- розвивати системи культури та спорту – $20 млрд.
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