На відновлення України піде 10 років та $750 млрд

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 107

Уряд представив план відновлення нашої країни

Уряд представив план відновлення України. Детально його можна переглянути ТУТ. Виконати заплановане необхідно упродовж 10 років і на це потрібно $750 млрд. Ось основні проєкти, на які спрямують гроші: перезапуск САП, НАБУ і корпоратизувати державні підприємства – $0,1 млрд;

цифровізація держави – $0,1 млрд;

безпека і оборона – $50 млрд;

чисте та захищене середовище – $20 млрд;

енергетична незалежність та зелений курс – $130 млрд;

поліпшення бізнес-середовища – $5 млрд;

конкурентний доступ до капіталів – $75 млрд;

макрофінансова стабільність – $60-80 млрд;

відновлення житла та інфраструктури регіонів – $150-250 млрд;

розвиток системи освіти – $5 млрд;

модернізація системи охорони здоровʼя – $5 млрд;

розвивати системи культури та спорту – $20 млрд.

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