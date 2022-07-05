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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Чому росія почала частіше бомбити українців ракетами

Сьогодні, 07:36 Переглядів: 480

 

Українська розвідка пояснює, що змінився керівник «спеціальної військової операції»

Українська розвідка надала пояснення, чому росія почала частіше бомбити українців ракетами. Голова ГУР Кирило Буданов прокоментував:

- Загалом питання чому росія останнім часом так сильно активізувала використання ракет, має досить просту відповідь, як не дивно. Жодної конспірології чи якихось далекоглядних планів тут немає. Змінився керівник, як вони кажуть, «спеціальної військової операції» в Україні, ним став командувач повітряних сил (командувач ПКС Сергій Суровікін - ред.). Він вміє воювати бомбардувальниками та ракетами, ось він робить те, що вміє. Так що тут досить легка відповідь, хоч як це дивно.

За його словами, росія чітко розуміє, куди плюс-мінус потраплятимуть їхні ракети.

- Так, є питання щодо їх невисокої точності, але вони розуміють, що це будуть удари по цивільному населенню. Їх це абсолютно влаштовує, абсолютно повністю, можете навіть побачити це за офіційною риторикою, що вони кажуть, – у принципі не дуже-то й виправдовуються.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: volynnews.com
Теги: Росія ракети обстріли війна
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