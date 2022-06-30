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«Немає там ніякого теракту», – путін цинічно прокоментував влучення російської ракети в «Амстор»

Сьогодні, 10:25 Переглядів: 1 001

 

російський президент знову розповідав про ангари зі зброєю та боєприпасами

російський президент володимир путін заявив, що не вважає терактом влучення російської ракети у ТЦ «Амстор», де загинуло 18 людей, десятки поранених і безвісти зниклих. За його словами, армія рф не стріляє по цивільних об'єктах, а їхня «високоточна зброя» досягає цілей. Про це повідомляє «Українська правда» з посилданням на російський «Интерфакс» та прокремлівське видання «РІА Новини».

- Да нет там никакого теракта. Я знаю, и мы много раз это говорили, показывали это, с беспилотников видно, когда размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику вообще в жилых кварталах, еще где-то. Просто так «по полям» у нас никто не стреляет. Как правило, это делается в результате разведанных целей. Уверен, что в этом случае все то же самое. Ну прячут же технику особенно западную во всякие ангары, рынки, заводы, в цехах, где технику ремонтируют, приводят в порядок.

Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит. Нет необходимости. У нас есть все возможности для того, чтобы определить, что где находится, – и при наличии современного высокоточного оружия большой дальности достигать этих целей, – прокоментував путін.

Нагадаємо, Служба безпеки України встановила, що орки свідомо вдарили ракетами по ТЦ «Амстор», йде збір доказів.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Амстор теракт ракети Росія путин
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