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Кременчук, Надзвичайні новини, Україна, Світ

СБУ встановила, що орки свідомо вдарили ракетами по ТЦ «Амстор»

Сьогодні, 09:53 Переглядів: 1 288

 

Що стосується обстрілу заводу «Кредмаш», то жодних складів із військовою технікою там не було

СБУ встановила обставини запуску ракет по ТЦ «Амстор» у Кременчуці та збирає численні докази, які підтверджують, що окупанти свідомо вчинили кривавий воєнний злочин у Кременчуці. Про це заявив Голова Служби безпеки України Іван Баканов.

Наявні дані свідчать, що запуск ракет типу Х-22 здійснили зі стратегічних бомбардувальників «Ту-22М3», які злетіли з військового аеродрому «Шайковка» у Калузькій області. Самі ж ракети випустили у повітряному просторі Курської області рф.

Виявили вбивць: ракетний удар по торговому центру у Кременчуці нанесли льотчики 52 авіаполку рф

На відео, котре зафіксувало момент ракетного удару, чітко видно, що окупанти влучили саме у цивільні об’єкти, зокрема у ТЦ. Про це свідчать кадри з камер спостереження всередині торгового центру та навколо нього – там перебувало багато відвідувачів.

Також супутникові знімки дозволять подивитись на Кременчук до та після обстрілу. Більш того – є можливість навіть порівняти кількість автомобілів, які зазвичай знаходились на парковці ТЦ у різний проміжок часу. Тобто будь-які вигадки російської пропаганди спростовуються фактами, які легко перевірити.

Що стосується обстрілу Кременчуцького заводу дорожніх машин («Кредмаш»), то жодних складів із військовою технікою там не було. Насправді підприємство займалось виробництвом асфальтозмішувальних установок.

На заводі «Кредмаш», куди вчора влучила ракета, двох людей посікло склом
- Якщо виходити з логіки окупантів, то небезпеку для них становлять полиці супермаркетів і навіть асфальтозмішувальні установки. Армія росії – це збіговисько терористів, які обов’язково отримають покарання за свої злочини. Усі докази наразі ретельно документуються, – додав Іван Баканов.

Нагадаємо, що СБУ 27 червня розпочала розслідування ракетного обстрілу цивільних об’єктів у Кременчуці. Провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

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Автор: Катерина Турубара Джерело відео: СБУ
Теги: Амстор Кредмаш завод ракетний удар рашисти ракети обстріл теракт
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