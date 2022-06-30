У Кременчуці 30 червня ховатимуть перших загиблих у ТЦ «Амстор» (доповнено)

Сьогодні, 09:37 Переглядів: 3 723

Також сьогодні можуть надійти перші результати ДНК-експертиз

У Кременчуці сьогодні, 30 червня, ховатимуть перших загиблих під час обстрілу та пожежі в ТЦ «Амстор». Про це повідомляє ТСН.

Рятувальники за останню добу розібрали лише 5% завалів (29 червня зранку озвучували цифру у 75% площі супермаркету, а 30 червня – 80%), просуваються повільно. Причина того, що людей не знаходять – температура під час пожежі. У торговому центрі плавилися метал та скло, то що вже казати про тіла людей.

Родичі зниклих безвісти очікують на результати експертизи ДНК – це єдина можливість упізнати загиблих. І перша інформація може надійти вже сьогодні. Серед загиблих і зниклих безвісти дітей немає.

В офісі Генпрокурора наголошують, що справа обстрілу кременчуцького ТЦ цілком може дійти до Міжнародного кримінального суду ООН як злочин проти людяності.

Як стало відомо редакції, сьогодні, 30 червня, у Потоках ховають Андрія Красюка, який загинув внаслідок ракетного удару рашистів по ТЦ «Амстор». Похорони відбудуться о 14.00. Для усіх бажаючих попрощатися з загиблим з Кременчука організований автобус, який відходить в 13.20 від ДК «АвтоКрАЗу».