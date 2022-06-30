Після поранення повернувся на фронт: загинув боєць з Кременчуччини Віталій Коваленко

На російсько-українській війні загинув 37-річний працівник Глобинського цукрового заводу Віталій Валерійович Коваленко (12.02.85), який з перших днів кинувся на передову, щоб відбивати загарбників з рідної землі.

- Наш Віталій був безстрашним, навіть після поранення повернувся на фронт та продовжував боротися. Та, на жаль, загинув… Нам болітиме завжди. Ніколи не пробачимо. Співчуваємо рідним та близьким.

Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях, - йдеться у повідомленні на сторінці «Раківка Рідний Кременчук».