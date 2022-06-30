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Кременчук, Воины света

Після поранення повернувся на фронт: загинув боєць з Кременчуччини Віталій Коваленко

Сьогодні, 09:18 Переглядів: 858

 

Вічна пам'ять Герою!

На російсько-українській війні загинув 37-річний працівник Глобинського цукрового заводу Віталій Валерійович Коваленко (12.02.85), який з перших днів кинувся на передову, щоб відбивати загарбників з рідної землі. 

- Наш Віталій був безстрашним, навіть після поранення повернувся на фронт та продовжував боротися. Та, на жаль, загинув… Нам болітиме завжди. Ніколи не пробачимо. Співчуваємо рідним та близьким.

Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях, - йдеться у повідомленні на сторінці «Раківка Рідний Кременчук». 

Загинув Віталій Коваленко 9 травня при захисті рідної України від російської навали.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воины света воїни світла
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