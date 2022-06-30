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Українські воїни відбили штурм орків у напрямку Вуглегірської ТЕС

Сьогодні, 09:06 Переглядів: 234

 

У Білорусі військові комісаріати планують приховано мобілізувати населення

Генеральний штаб ЗСУ надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6.00 30 червня. Розпочалася 127 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь перебувають у прикордонних районах Брестської та Гомельської областей. За наявною інформацією, військові комісаріати зазначених областей вивчають можливості прихованої мобілізації населення.

На Сіверському напрямку без особливих змін.

На Харківському напрямку ворог веде оборону раніше зайнятих позицій. Здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Харкова, населених пунктів Питомник, Українка, Перемога, Дементіївка, Прудянка, Коробочкине та Рубіжне. Наші захисники рішуче придушили спробу ворожих штурмових дій в районі Дементіївки. Окупанти відійшли. Завдали авіаційних ударів поблизу Прудянки та Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку ворог проводить перегрупування військ та обороняється. Здійснив обстріли із артилерії різних калібрів в районах Мазанівки, Дібрівного та Краснопілля.

На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка та Сіверськ. Завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Веде наступ поблизу Верхньокам’янки та штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, бойові дії тривають.

На Краматорському напрямку ворог активних бойових дій не вів, обстрілював наші позиції із артилерії.

На Бахмутському напрямку зафіксували обстріли неподалік Берестового, Покровського і Званівки та авіаційний удар в районі Покровського. Українські воїни зупинили наступ та завдали окупантам значних втрат в районах населених пунктів Клинове і Новолуганське, а також відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС. В обох випадках ворог відійшов.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював райони Водяного, Авдіївки, Мар’їнки, Вугледара, Полтавки, Новоукраїнського, Новосілки та Оріхова. Завдав авіаційних ударів по наших позиціях поблизу Авдіївки та Щербаків. Намагався вести штурмові дії у районі Павлівки, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує систематично обстрілювати цивільну і військову інфраструктуру та проводить перегрупування військ. Завдав ракетно-авіаційних ударів в районах Князівки, Потьомкиного і Березнегуватого. Вів повітряну розвідку. Продовжує зберігатися загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

Наша авіація та ракетно-артилерійські підрозділи успішно продовжують виконання бойових завдань – б’ють по скупченнях ворога та складах боєприпасів.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна російські загарбники
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