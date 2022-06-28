Виявили вбивць: ракетний удар по торговому центру у Кременчуці нанесли льотчики 52 авіаполку рф

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Воєнні злочинці, що вбили мирних мешканців Кременчука, служать в 52-му важкому бомбардувальному авіаполку у Калузькій області рф

Ракетних ударів по ТРЦ «Амстор» у Кременчуці на Полтавщині, унаслідок якого загинуло щонайменше 18, вважаються зниклими без вісті – 21 та поранено - 59 мирних жителів, завдавали російські військовослужбовці з 52 гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку з Калузької області. Саме на озброєнні цього полку стоять Ту-22М3, які атакували Україну ракетами Х-22.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомляє InformNapalm. Розслідувачі працюють над ідентифікацією воєнних злочинців, які вдарили ракетами по мирному місту.

- Нагадуємо, що воєнні злочинці, які атакували Кременчук служать в 52-му гвардійському важкому бомбардувальному авіаційному полку, в/ч 33310 (Калузька обл., н.п. Шайковка). На озброєнні полка стоять саме Ту-22М3, які атакували Україну ракетами Х-22, - зазначають розслідувачі InformNapalm.

Наразі вони переглядають архівні відеозйомки, пов'язані з цим полком. І ідентифікують окремих російських військових, серед яких можуть бути і військові злочинці, які завдавали ударів.

Це архівне відео за 23.12.2020 року не доводить, що саме вказані військовослужбовці скоювали воєнні злочини, але вони підпадають під підозру і ступінь їх вини має бути доведена. Якщо вони беруть участь у війні, то мають понести покарання, пояснюють у InformNapalm.

Аналізуючи кадри, зняті російськими пропагандистами за останні кілька років, розслідувачі встановили імена деяких офіцерів-льотчиків Ту-22М3 з Шайковки.

На момент, коли було зняте одне відео, тобто у 2019 році, командиром 52-го авіаполку був полковник Вадим Бєлослюдцев, але в 2021 році він загинув на авіабазі у Шайковці. Замість Бєлослюдцева командувати полком призначили полковника Олега Тимошина.