Кременчук та Полтавщина! Повітряна тривога! Відбій о 13.08

Сьогодні, 11:44 Переглядів: 710

Не панікуйте та йдіть в укриття!

28 червня о 11.41 оголошена повітряна тривога по Кременчуку і Полтавській області. Існує ракетна небезпека. Не панікуйте та йдіть в укриття! Відбій о 13.08.

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