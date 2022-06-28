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Кременчук, Надзвичайні новини

Унаслідок влучання ракети у торговий центр «Амстор» поранена дитина

Сьогодні, 11:52 Переглядів: 2 054

 

Вже є потерпілий рятувальник – він отруївся чадним газом

Унаслідок влучання ракети у торговий центр «Амстор» поранена дитина, на щастя, загрози її життю немає. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час брифінгу у Кременчуці на місці трагедії. Багато кременчужан отримали мінно-вибухові травми, але не зверталися до лікарень.

Також вже є потерпілий рятувальник – він отруївся чадним газом. Але наразі чоловік у нормі. Прямо під час брифінгу впала стіна будівлі, зараз перевіряють, чи є потерпілі надзвичайники.

За словами Дениса Монастирського, кров пораненим не потрібна, бо долучилися медики з ближніх територій – передали кров. Проте заступниця керівника КП «Полтавська обласна станція переливання крові» Світлана Каплата сповістила, що наразі є потреба у донорах з резус-негативними групами крові, а також з четвертою резус-позитивною.

Депутат Кременчуцької міськради Геннадій Іванян у тяжкому стані після обстрілу «Амстора»
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Автор: Катерина Турубара
Теги: поранені Амстор ракетний удар
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