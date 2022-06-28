Найбільше тіл знайшли у правій частині ТРЦ «Амстор», де знаходився магазин «Комфі»

Сьогодні, 12:09 Переглядів: 4 243

Найбільше тіл загиблих знайшли у правій частині ТРЦ «Амстор», де знаходився магазин «Комфі» – 9 осіб. Про це сповістив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час брифінгу у Кременчуці. Серед тіл, які знайшли, семеро дорослих, а ще фрагменти, тому поки що важко сказати чи, є серед загиблих діти.

Наразі відомо про 21 людину, яка зникла безвісти, та 18 загиблих. Не всі тіла впізнані, вони дуже обгоріли, тому серед них можуть бути кременчужани зі списку зниклих.

Військові експерти з лабораторією у Кременчуці збиратимуть зразки ДНК й тут досліджуватимуть. Швидкість дослідження ДНК залежатиме від того, як швидко зможуть родичі здати зразки. Загалом це займає кілька днів.

60% завалів розібрали. Тож цифри щодо жертв не кінцеві. До завтрашнього ранку мають розібрати усі завали.