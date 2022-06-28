27 червня друга ракета влучила у кременчуцьке підприємство

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Вчора, 27 червня, друга ракета, яку рашисти випустили по Кременчуку, вдарила по території одного з кременчуцьких підприємств, передає «24 канал» з посиланням на Офіс Президента.

Внаслідок ракетного удару на підприємстві знищений проліт одного з цехів, повилітали вікна у всіх будівлях. Також ракетний обстріл пошкодив двоповерхову споруду на території.

Загалом двоє працівників отримали травми. На щастя, жертв немає.

Редакція отримала фото обстрілів, але ми не публікуємо їх з міркувань безпеки. Можливо, це можна буде зробити пізніше або після нашої перемоги.