27 червня друга ракета влучила у кременчуцьке підприємство

Вчора, 27 червня, друга ракета, яку рашисти випустили по Кременчуку, вдарила по території одного з кременчуцьких підприємств, передає «24 канал» з посиланням на Офіс Президента.
Внаслідок ракетного удару на підприємстві знищений проліт одного з цехів, повилітали вікна у всіх будівлях. Також ракетний обстріл пошкодив двоповерхову споруду на території.
Загалом двоє працівників отримали травми. На щастя, жертв немає.
Редакція отримала фото обстрілів, але ми не публікуємо їх з міркувань безпеки. Можливо, це можна буде зробити пізніше або після нашої перемоги.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер