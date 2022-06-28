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Десантники 95 одшбр збили російський ударний вертоліт Ка-52: Генштаб ЗСУ про втрати ворога

Сьогодні, 13:21 Переглядів: 365

 

ЗСУ знищили вже понад 35 тисяч окупантів

Бійці Житомирської 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України збили російський розвідувально-ударний гелікоптер Ка-52 «Алігатор». Про це повідомляє Командування ДШВ у Фейсбуці.

Український боєць із підрозділу 95-ї бригади збив російський гелікоптер за допомогою британського ПЗРК Starstreak. Відео опублікувала служба зв'язків із громадськістю.

Ка-52 — це російський вертоліт, створений для розвідки місцевості, цілевказівки або ударних місій. Він здатний завдавати ударів по броньованій і неброньованій техніці, живій силі та повітряним цілям. Вартість одного такого вертольота становить приблизно 15 млн доларів.

А ПЗРК Starstreak — це британський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження гелікоптерів і літаків ворога на відстані до 5,5 км.

Минулої доби, 27 червня, російські окупанти втратили у війні рф проти України 250 своїх військових. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно складають:

  • особового складу — близько 35250 осіб
  • танків — 1567
  • бойових броньованих машин — 3704
  • артилерійських систем — 778
  • РСЗВ — 243
  • засобів ППО — 102
  • літаків — 217
  • гелікоптерів — 185
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 636
  • крилатих ракет — 139
  • кораблів/катерів — 14
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2589
  • спеціальної техніки — 61

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Автор: Віктор Крук
Теги: російські окупанти Генштаб ЗСУ втрати окупантів
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