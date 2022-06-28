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Кременчук, Надзвичайні новини

Як виглядає місце прильоту ракети у «Амстор»

Сьогодні, 13:46 Переглядів: 1 540

 

путін дав вказівку бити по цивільних об'єктах, – очільник МВС Монастирський

28 червня українським та іноземним журналістам показали уламки ракети, яка влучила у торгівельно-розважальний центр «Амстор», та саме місце прильоту.

- Це пряме влучання в торговий центр, де перебувало до тисячі людей, військових об'єктів поблизу немає. Більшість людей вийшли, - прокоментував міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. - Правила для всієї країни однакові: усі виходять до укриття під час повітряної тривоги.

Отак власне виглядає місце прильту, тут знайшли 14 елементів ракети та тіла двох загиблих.

Уламки ракети Х-22, яку росія випустила по ТЦ «Амстор» у Кременчуці.

- путін дав вказівку бити по цивільних об'єктах. Без розбору, хто саме там знаходиться. Вибирати час, коли люди там або сплять, якщо мова про житлові квартали, або, якщо ми говоримо про об'єкти як ТЦ, вибирають час, коли там багато людей, - сказав очільник МВС Денис Монастирський.

На цьому відео Денис Монастирський розповідає подробиці трагедії у нашому місті.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Суспільне Відео: Артем Коваленко
Теги: Амстор ракетний удар обстріл
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