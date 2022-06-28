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Кременчук, Надзвичайні новини

На заводі «Кредмаш», куди вчора влучила ракета, двох людей посікло склом (нові фото)

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 5 123

 

У цеху, по якому вдарили рашисти, за 20 хвилин до того було близько 100 людей

28 червня журналісти потрапили на територію заводу «Кредмаш», у який вчора прилетіла рашистська ракета. Медійників запросили, щоб вони могли пересвідчитися і показати всьому світу, що військової техніки на території заводу не було, це об'єкт цивільної інфраструктури.

Голова наглядової ради заводу Микола Данилейко каже, що «Кредмаш» востаннє військову техніку випускав у 1989 році.

- Біль, я не знаю, що ми зробили... Нас ще з радянських часів добре знають дорожники рф. Нас знали пів росії. Вони були у нас і чудово знають, що тут нічого не було (мається на увазі військової техніки – ред.), - прокоментував Микола Данилейко.

Як ми повідомляли раніше, поранило двох працівників установи: охоронець, що знаходився недалеко від «Амстора», отримав забій, скло порізало йому обличчя. Другого співробітника також порізали уламки скла. Їх не госпіталізували.

Зараз «Кредмаш» працює, але не на повну силу. На щастя, за 20 хвилин до прильоту зміна закінчилася, люди розійшлися.

Цех №7, у який прилетіла ракета. Ще за 20 хвилин до прильоту там знаходилося близько 100 людей.

Перша ракета влучила в «Амстор», а вже друга – по території заводу. Через те, що дві ракети йшли підряд паралельно, вибило вікна у більшості приміщень заводу «Кредмаш».

Також сильно постраждала оранжерея, де вирощували овочі.

Вирва після ракетного удару

Фото: Альона Душенко
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Автор: Катерина Турубара Фото: Альона Душенко
Теги: завод Кредмаш ракетний удар обстріли поранені
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