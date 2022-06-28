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Кременчук, Надзвичайні новини

В соцмережах Кременчука розганяють фейки, що дискримінують поліцейських, які розбирали завали «Амстора»

Сьогодні, 15:43 Переглядів: 2 617

 

Розповсюджувати ці брехливі фейки – це все одно, що допомагати рашистам в інформаційному продовженні їх підлої справи

Сьогодні в соцмережах та місцевих Телеграм-каналах почали  розганяти фейки про поліцейських, які після ракетного удару по торгівельному центру «Амстор» під час розбирання руїн нібито забирали собі гаджети, духи та інші товари.

І деякі кременчужани почали лайкати, обговорювати та засуджувати правоохоронців, не задумуючись чи таке взагалі могло бути та кому вигідно розганяти по соцмережам фейки, що дискредитують Національну поліцію та українську владу в цілому. Адже на місці трагедії були Генпрокурорка, міністр внутрішніх справ, начальник обласної військової адміністрації та інші високопосадовці.

У Кременчуцькому райуправлінні поліції з обуренням спростували ці провокаційні чутки.

- Я була тут на місці протягом дня і ночі, коли все це відбувалося. І бачила це все своїми очима. Всі цінності, всі речі, телефони, які діставалися нашими пожежними чи поліцейськими, усі складувалися у спеціальні ящики для подальшого проведення слідчих дій та опису майна. Ніхто ніяких речей не забирав. Комусь просто по-приколу сфотографувати поліцейського і постити ці фейки -це  не смішно.

Ви самі ходили і бачили, що речі лежать, їх описують, всі вони будуть долучені до матеріалів кримінальних проваджень.

На місці працює купа кримінальних лабораторій все це описується.

Також на місці є власники торгових точок.

Повірте, ніхто, ні в якому разі не взяв би чужі речі, - пояснила пресофіцер Кременчуцького районного управління Національної поліції Анна Васенко-Волювач.

Вона заявила, що в розбиранні завалів приймали участь майже 80% особового складу з  батальному патрульної поліції, поліції особливого призначення, батальйону нацгвардії. Вони лізли у вогонь і допомагали майже добу.

-иБудь ласка, не перекручуйте, не трактуйте все це так, як це комусь вигідно. Комусь хочеться підставити правоохоронців, виставити поліцію у неприглядному виді чи назбирати лайків? Поліцейські діставали людей, розбирали завали. Я вас дуже прошу – не постити ці незрозумілі фейки, - додала Анна Васенко-Волювач.


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Автор: Віктор Крук
Теги: Амстор Кременчук поліція фейк
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