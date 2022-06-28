Як виглядає стадіон «Кремінь-Арена» після обстрілу рашистів

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 2 518

Вчора, 27 червня, Кременчук зазнав чергового ракетного обстрілу. Внаслідок удару зруйнований торговий центр «Амстор», цех та оранжерея на заводі «Кредмаш», а також пошкоджені вікна сусідніх будинків. Ударною хвилею зачепило стадіон «Кремінь-Арена». «Кременчуцький ТелеграфЪ» побував на стадіоні й оглянув, в якому наразі стані перебуває спортивна перлина Кременчука.

На стадіоні вибиті вікна в адміністративному корпусі та частково пошкоджена стеля. Від ударної хвилі не витримали товсті склопакети. Відірвало навіть батареї.

Як розповів «Телеграфу» директор МФК «Кремінь» Андрій Недяк, на щастя, ніхто не постраждав. У кабінеті директора Андрія Дмитровича повністю вибите вікно та пошкоджена стеля.

Під час повітряної тривоги та обстрілу діти не перебували на стадіоні. На місці було лише кілька працівників клубу, вони не постраждали, лише відбулися переляком.

Пошкоджень також зазнав клубний автобус ФК «Кремінь»