Завтра у карʼєрах неподалік Кременчука Ferrexpo проведе контрольовані технічні вибухи

Сьогодні, 16:39 Переглядів: 180

Про це населення попереджає адміністрація компанії та закликає зберігати спокій

Про це населення попереджає адміністрація компанії та закликає зберігати спокій

Вибухи на кар’єрах Ferrexpo відбудуться завтра, 29 червня, о 12:00.

- Важливе повідомлення! 29 червня 2022 року, о 12.00, у кар’єрах Ferrexpo відбудуться контрольовані технічні вибухи. Зберігайте спокій!, - йдеться в повідомленні адміністрації компанії.

Такі вибухи необхідні для продовження стабільної роботи підприємства і підтримки економіки України.