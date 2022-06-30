Кременчуцька РВА про кількість загиблих і поранених від ракетного удару по ТЦ «Амстор»

Третю добу тривають роботи по розбору завалів торговельного центру – кількість загиблих може збільшитись
Останню інформацію про кількість загиблих та постраждалих внаслідок ракетного удару російської армії по торговельному центру «Амстор» станом на ранок 30 червня журналістам на брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Очільник району додав, що 61 людина отримала поранення. З них - троє співробітників ДСНС, один з яких знаходиться у важкому стані. Всього госпіталізовано 25 людей.
Олег Лєднік зазначив, що СБУ відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.438 ККУ «Порушення законів та звичаїв війни».
На питання щодо списку загиблих та зниклих безвісті очільник РВА відповів, що це компетенція оперативно-слідчої групи. Наразі проводяться слідчі дії, експертизи ДНК, і, вочевидь, поки оприлюднювати такі списки рано.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер