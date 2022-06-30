Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Кременчуцька РВА про кількість загиблих і поранених від ракетного удару по ТЦ «Амстор»

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 1 638

 

Третю добу тривають роботи по розбору завалів торговельного центру – кількість загиблих може збільшитись

Останню інформацію про кількість загиблих та постраждалих внаслідок ракетного удару російської армії по торговельному центру «Амстор» станом на ранок 30 червня журналістам на брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Під уламками торговельного центру виявлені тіла 17 загиблих та 8 фрагментів тіл. Один поранений помер у лікарні. 21 людина пропала безвісті. Тож, про остаточну цифру загиблих можна буде говорити лише тоді, коли завершаться роботи по розбору завалів і встановлять інформацію щодо усіх пропалих безвісті, - пояснив він.

Очільник району додав, що 61 людина отримала поранення. З них - троє співробітників ДСНС, один з яких знаходиться у важкому стані. Всього госпіталізовано 25 людей.

Олег Лєднік зазначив, що СБУ відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.438 ККУ «Порушення законів та звичаїв війни».

На питання щодо списку загиблих та зниклих безвісті очільник РВА відповів, що це компетенція оперативно-слідчої групи. Наразі проводяться слідчі дії, експертизи ДНК, і, вочевидь, поки оприлюднювати такі списки рано.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА ТЦ Амстор ракетний удар загиблі
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 25 від 23 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх