Кременчуцька РВА про кількість загиблих і поранених від ракетного удару по ТЦ «Амстор»

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 1 638

Останню інформацію про кількість загиблих та постраждалих внаслідок ракетного удару російської армії по торговельному центру «Амстор» станом на ранок 30 червня журналістам на брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Під уламками торговельного центру виявлені тіла 17 загиблих та 8 фрагментів тіл. Один поранений помер у лікарні. 21 людина пропала безвісті. Тож, про остаточну цифру загиблих можна буде говорити лише тоді, коли завершаться роботи по розбору завалів і встановлять інформацію щодо усіх пропалих безвісті, - пояснив він.

Очільник району додав, що 61 людина отримала поранення. З них - троє співробітників ДСНС, один з яких знаходиться у важкому стані. Всього госпіталізовано 25 людей.

Олег Лєднік зазначив, що СБУ відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.438 ККУ «Порушення законів та звичаїв війни».

На питання щодо списку загиблих та зниклих безвісті очільник РВА відповів, що це компетенція оперативно-слідчої групи. Наразі проводяться слідчі дії, експертизи ДНК, і, вочевидь, поки оприлюднювати такі списки рано.