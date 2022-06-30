Кременчужанка Сабіна Грицай розшукує чоловіка, який був у ТЦ під час прильоту

Сьогодні, 11:44 Переглядів: 874

Чоловік кременчужанки Сабіни Грицай працював у магазині «Комфі», який розташовувався у торговельному центрі «Амстор» у Кременчуці, куди 27 червня влучила рашистська ракета. Того дня Євгеній Грицай був там. Його вважають зниклим безвісти. Дружина вірить, що він живий.

У відеоматеріалі «Суспільне Полтава» Сабіна розповідає, що напередодні у неї з'явилося погане передчуття і вона просила чоловіка звільнитися. 26 червня у нього мав бути крайній робочий день, а потім 3 вихідних. Проте керівництво 27 червня викликало хлопця на роботу, і він пішов.

Після того, як пролунали вибухи, дівчина почала дзвонити Євгенію, 20 хвилин ще йшли гудки. Люди розповіли, що бачили, як Євгеній Грицай виходив з магазину після прильоту, але потім пішов рятувати людей. У цей момент спалахнула пожежа, дах обвалився, більше хлопця не бачили.

- Я не могу спать, я не могу есть. Я ела последний раз, когда он ушёл на работу. Я не буду без него есть, - говорить дівчина зі сльозами на очах.