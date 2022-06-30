Попіл товщиною у метр: які сили і засоби залучили до гасіння пожежі та розбиранню завалів ТЦ «Амстор» у Кременчуці

Про роботу щодо розбиранню завалів у торговельному центру «Амстор», який був знищений ракетним ударом російської армії 27 червня, на ранковому брифінгу у начальника Кременчуцької РВА розповів керівник Кременчуцького районного управління ДСНС Сергій Геращенко.
Він нагадав, що роботи тривають вже третю добу і станом на ранок 30 червня розібрано завали на 80% площі ТЦ «Амстор».
Сергій Геращенко повідомив, що до рятування людей та розбиранню завалів торговельного центру були залучені підрозділи ДСНС із трьох областей та Києва, курсанти з університету ДСНС, пожежний потяг. До охорони та розбиранню завалів також залучались представники поліції, Національної гвардії, ЗСУ, територіальної оборони та комунальних підприємств.
Загалом до рятувальних робіт залучалось 72 одиниці техніки ДСНС, 440 рятувальників та 14 психологів ДСНС. На місці події одразу прибули Генпрокурор, міністр внутрішніх справ та голова ДСНС.
На питання щодо наявності кисневих апаратів на пожежних автомобілях, він запевнив, що пожежна техніка на 100% забезпечена апаратами на стислому повітрі. Нещодавно для ДСНС закупили 19 пожежних рукавів по 150 метрів завдовжки. Єдине, чого наразі не вистачає – це обладнання для виконання аварійних робіт (відбійні молотки, бензорізи, ножиці по металу, гідрокусачки). І це обладнання районному управлінню ДСНС обіцяє закупити мерія Кременчука.
Сергію Геращенку передали дорікання від деяких кременчужан, що нібито пожежні машини прибули без води, на що він відповів, що такого не може бути в принципі.
Він також додав, що пожежна сигналізація в «Амсторі» не спрацювала тому, що вона була одразу знищена вибуховою хвилею.
За його словами, під час пожежі була дуже висока температура – до 3000 градусів.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер