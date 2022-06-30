Попіл товщиною у метр: які сили і засоби залучили до гасіння пожежі та розбиранню завалів ТЦ «Амстор» у Кременчуці

Сьогодні, 12:19 Переглядів: 217

Про роботу щодо розбиранню завалів у торговельному центру «Амстор», який був знищений ракетним ударом російської армії 27 червня, на ранковому брифінгу у начальника Кременчуцької РВА розповів керівник Кременчуцького районного управління ДСНС Сергій Геращенко.

Він нагадав, що роботи тривають вже третю добу і станом на ранок 30 червня розібрано завали на 80% площі ТЦ «Амстор».

Сергій Геращенко повідомив, що до рятування людей та розбиранню завалів торговельного центру були залучені підрозділи ДСНС із трьох областей та Києва, курсанти з університету ДСНС, пожежний потяг. До охорони та розбиранню завалів також залучались представники поліції, Національної гвардії, ЗСУ, територіальної оборони та комунальних підприємств.

Загалом до рятувальних робіт залучалось 72 одиниці техніки ДСНС, 440 рятувальників та 14 психологів ДСНС. На місці події одразу прибули Генпрокурор, міністр внутрішніх справ та голова ДСНС.

- Виїзд рятувальників був згідно усіх нормативних документів. У нас є реєстратор служби 101, де все можна перевірити. Ми отримали виклик о 15.53. Особовий склад у цей час знаходився у бомбосховищі. Вже о 16.05 з пожежної частини на Пивзаводу виїхали 25 рятувальників на 5 автомобілях. О 16.10 вони прибули до «Амстору» - я був у цій групі. Пожежники з підрозділу, що розташований на Водоканалі приїхали раніше, бо їм ближче. Пожежа тривала на всій площі торговельного центру, а це 10300 квадратних метрів. Її змогли локалізувати до 00.30 та повністю погасили до 03.50, - зазначив Сергій Геращенко.

На питання щодо наявності кисневих апаратів на пожежних автомобілях, він запевнив, що пожежна техніка на 100% забезпечена апаратами на стислому повітрі. Нещодавно для ДСНС закупили 19 пожежних рукавів по 150 метрів завдовжки. Єдине, чого наразі не вистачає – це обладнання для виконання аварійних робіт (відбійні молотки, бензорізи, ножиці по металу, гідрокусачки). І це обладнання районному управлінню ДСНС обіцяє закупити мерія Кременчука.

Сергію Геращенку передали дорікання від деяких кременчужан, що нібито пожежні машини прибули без води, на що він відповів, що такого не може бути в принципі.

- Пожежні автомобілі постійно заповнені водою. А те, що вони її використали і підключалися до найближчих гідрантів – то це нормальна практика. Гідрантів хватало – не вистачало тиску води. Але він був обмежений станом водопроводів, - зазначив Сергій Геращенко.

Він також додав, що пожежна сигналізація в «Амсторі» не спрацювала тому, що вона була одразу знищена вибуховою хвилею.

- Датчики пожежної сигналізації реагують на дим і вогонь. Але вибухова хвиля її одразу зруйнувала. Тому вона і не спрацювала, - пояснив Сергій Геращенко.

За його словами, під час пожежі була дуже висока температура – до 3000 градусів.

- Там плавився метал. Горіло геть усе. У деяких місцях товщина слою попелу досягає одного метра, - розповів Сергій Геращенко.