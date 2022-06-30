Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Попіл товщиною у метр: які сили і засоби залучили до гасіння пожежі та розбиранню завалів ТЦ «Амстор» у Кременчуці

Сьогодні, 12:19 Переглядів: 217

 

Станом на ранок 30 червня розібрано завали на 80% площі ТЦ «Амстор»

Про роботу щодо розбиранню завалів у торговельному центру «Амстор», який був знищений ракетним ударом російської армії 27 червня, на ранковому брифінгу у начальника Кременчуцької РВА розповів керівник Кременчуцького районного управління ДСНС Сергій Геращенко.

Він нагадав, що роботи тривають вже третю добу і станом на ранок 30 червня розібрано завали на 80% площі ТЦ «Амстор».

Сергій Геращенко повідомив, що до рятування людей та розбиранню завалів торговельного центру були залучені підрозділи ДСНС із трьох областей та Києва, курсанти з університету ДСНС, пожежний потяг. До охорони та розбиранню завалів також залучались представники поліції, Національної гвардії, ЗСУ, територіальної оборони та комунальних підприємств.

Загалом до рятувальних робіт залучалось 72 одиниці техніки ДСНС, 440 рятувальників та 14 психологів ДСНС. На місці події одразу прибули Генпрокурор, міністр внутрішніх справ та голова ДСНС.

- Виїзд рятувальників був згідно усіх нормативних документів. У нас є реєстратор служби 101, де все можна перевірити. Ми отримали виклик о 15.53. Особовий склад у цей час знаходився у бомбосховищі. Вже о 16.05 з пожежної частини на Пивзаводу виїхали 25 рятувальників на 5 автомобілях. О 16.10 вони прибули до «Амстору» - я був у цій групі. Пожежники з підрозділу, що розташований на Водоканалі приїхали раніше, бо їм ближче. Пожежа тривала на всій площі торговельного центру, а це 10300 квадратних метрів. Її змогли локалізувати до 00.30 та повністю погасили до 03.50, - зазначив Сергій Геращенко.

На питання щодо наявності кисневих апаратів на пожежних автомобілях, він запевнив, що пожежна техніка на 100% забезпечена апаратами на стислому повітрі. Нещодавно для ДСНС закупили 19 пожежних рукавів по 150 метрів завдовжки. Єдине, чого наразі не вистачає – це обладнання для виконання аварійних робіт (відбійні молотки, бензорізи, ножиці по металу, гідрокусачки). І це обладнання районному управлінню ДСНС обіцяє закупити мерія Кременчука.

Сергію Геращенку передали дорікання від деяких кременчужан, що нібито пожежні машини прибули без води, на що він відповів, що такого не може бути в принципі.

- Пожежні автомобілі постійно заповнені водою. А те, що вони її використали і підключалися до найближчих гідрантів – то це нормальна практика. Гідрантів хватало – не вистачало тиску води. Але він був обмежений станом водопроводів, - зазначив Сергій Геращенко.

Він також додав, що пожежна сигналізація в «Амсторі» не спрацювала тому, що вона була одразу знищена вибуховою хвилею.

- Датчики пожежної сигналізації реагують на дим і вогонь. Але вибухова хвиля її одразу зруйнувала. Тому вона і не спрацювала, - пояснив Сергій Геращенко.

За його словами, під час пожежі була дуже висока температура – до 3000 градусів.

- Там плавився метал. Горіло геть усе. У деяких місцях товщина слою попелу досягає одного метра, - розповів Сергій Геращенко.
0
Автор: Віктор Крук
Теги: ДСНС ТЦ Амстор Кременчук пожежа
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 25 від 23 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх