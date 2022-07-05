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«ПриватБанк» розпочав виплату пенсій та випуск пенсійних карток для військових пенсіонерів

Сьогодні, 07:05 Переглядів: 205

 

Для оформлення картки військовим пенсіонерам треба звернутися до найближчого відділення з паспортом та кодом платника податків

«ПриватБанк» розпочав виплату пенсій та випуск пенсійних карток для військових пенсіонерів, про це йдеться на сайті установи. Відтепер, згідно до нової редакції Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», військові пенсіонери можуть отримувати пенсію напряму через «ПриватБанк».

Для оформлення пенсійної картки військовим пенсіонерам треба звернутися до найближчого відділення «ПриватБанку» з паспортом та кодом платника податків. Після відкриття картки пенсіонерам залишається підписати заяву на перерахування на неї пенсії. Банк візьме на себе всі формальності щодо оформлення відповідних документів у Пенсійному фонді.

Загалом за допомогою пенсійних карток «ПриватБанку» свою пенсію отримують більше 4 мільйонів пенсіонерів України.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: armyinform.com.ua
Теги: військова пенсія пенсіонери ПриватБанк картка
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